عدد جديد من مجلة «المسرح»

احتوى العدد الجديد (78) من مجلة «المسرح» مجموعة متنوعة من المقالات والمراجعات والحوارات والمتابعات حول الحركة المسرحية في الشارقة والعالم.

وفي باب «مدخل»، خصصت المجلة مساحة لإفادات عدد من الفنانين المحليين حول التأثير الثقافي والاجتماعي لـ«أيام الشارقة المسرحية»، بمناسبة حلول موعد دورتها الـ35 التي تنظم في الفترة (24-31) مارس الجاري. ونطالع في باب «قراءات» مجموعة من المراجعات النقدية حول أبرز العروض التي شهدتها الساحات المسرحية العربية أخيراً، وفي باب «رؤى»، يتساءل يوسف فاضل: «ما هو التأليف إذن؟»، بينما يقرأ عبدالمجيد شكير «الدرس الأندلسي مسرحياً». ويتضمن العدد الجديد العديد من الأبواب والزوايا.