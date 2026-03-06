تامر حسني في رسالة لوزارة الصحة المصرية: "المريض مش عارف ياكل إيه"

وجّه الفنان المصري تامر حسني رسالة إلى وزارة الصحة والسكان، طالب فيها بزيادة الحملات التوعوية الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة انتشار المعلومات الصحية المتضاربة التي تثير الحيرة لدى المرضى والجمهور عامة.

وأوضح حسني، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن وسائل التواصل مليئة اليوم بمعلومات عن التغذية والصحة، بعضها صحيح وبعضها غير دقيق، ما أدى إلى ارتباك واسع، خاصة بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى نصائح موثوقة حول الغذاء والعلاج.

وقال الفنان: "في عصر السوشيال ميديا انطلق علينا الكثير من المعلومات الخاصة بالأطعمة في منها الصحيح والخاطئ والناس في حالة تشتت والمريض مش عارف ياكل إيه". وأضاف أن تضارب الآراء الطبية على الإنترنت يزيد من صعوبة التمييز بين المعلومات العلمية والشائعات.

واقترح حسني على الوزارة إنتاج سلسلة فيديوهات توعوية، يقدمها أطباء ذوو خبرة وثقافة واسعة، بأسلوب مبسط يصل إلى جميع فئات المجتمع، بحيث يفهم الجميع الرسائل الصحية بسهولة ويستطيعون اتخاذ قرارات سليمة. وشدد على أهمية تقديم محتوى صحي موثوق يوضح الحقائق العلمية ويواجه الشائعات، قائلاً: "حقيقي كلنا محتاجين نفهم".

من جانبها، أعربت وزارة الصحة والسكان عن تقديرها لمبادرة الفنان، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات إعلامية وفيديوهات توعوية تستهدف تصحيح المفاهيم الطبية الخاطئة المنتشرة على الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى حملة "أنت الحل" خلال شهر رمضان، التي تهدف إلى تبسيط المعلومات الطبية وتوصيلها للمواطنين بشكل واضح.

وشددت الوزارة على دور الشخصيات العامة الموثوقة، مثل تامر حسني، في دعم هذه الرسائل وتوسيع نطاق وصولها، ودعته للمشاركة في الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة الصحية بين جميع فئات المجتمع، متمنية له وللشعب المصري دوام الصحة والعافية.