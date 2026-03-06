«شاومي» تشغل الروبوتات في صناعة السيارات: تنجز العمل خلال 3 ساعات





في إطار سعي الشركة لتعزيز الإنتاجية في مصانعها أجرت شركة شاومي، تجارب على روبوتات بشرية في مصانع إنتاج سياراتها الكهربائية.

وأوضح رئيس الشركة، لو ويبينغ، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي، على هامش المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة بإسبانيا، أن روبوتين بشريين قادران على إنجاز 90% من العمل في ثلاث ساعات. وأضاف أنهما يستطيعان إنجاز مهام مثل تركيب الصواميل ونقل المواد.

وتابع ويبينغ: "يكمن التحدي الأكبر في دمج الروبوتات في خطوط إنتاجنا في قدرتها على مواكبة وتيرة العمل. ففي مصنع سيارات شاومي، تخرج سيارة جديدة من خط التجميع كل 76 ثانية، ويستطيع الروبوتان البشريان مواكبة هذه الوتيرة."

وأضاف أنّه في المستقبل، ستتمكن هذه الروبوتات من "الحلول مكان البشر في بعض الأعمال" و"إنجاز أعمالٍ يعجز البشر عن القيام بها".

وقد أطلقت شاومي روبوتها الشبيه بالبشر "سايبر ون" لأول مرة عام 2022، إلا أنها لا تبيعه حالياً.

ومع ذلك، صرّح لو بأن استخدام الروبوتات في مصانع الإنتاج لا يزال في مراحله الأولى.

وقال لو لشبكة سي إن بي سي: "لم تكن الروبوتات في خطوط إنتاجنا تؤدي مهامًا رسمية، بل كانت أشبه بالمتدربين".