ارتفاع سرطان الرئة بين غير المدخنين .. والأسباب صادمة وغير متوقعة !

لا يزال سرطان الرئة يعد السبب الأول للوفاة المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. إلا أن ما يثير قلق الباحثين اليوم هو تزايد حالات الإصابة بهذا المرض بين أشخاص لم يدخنوا السجائر مطلقا، الأمر الذي دفع العلماء إلى البحث عن عوامل خطر أخرى قد تفسر هذه الظاهرة.

وأظهرت أبحاث حديثة أن سرطان الرئة آخذ في الارتفاع بين الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين. ويعتقد العلماء أن مجموعة من العوامل البيئية والغذائية قد تلعب دورا في هذا الارتفاع، من بينها تلوث الهواء، والأطعمة فائقة المعالجة، والتعرض لبعض المواد الكيميائية والأبخرة الضارة.

وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن ما بين 10% و20% من حالات سرطان الرئة سنويا تحدث لدى أشخاص لم يدخنوا مطلقا أو دخنوا أقل من 100 سيجارة طوال حياتهم.

ولطالما ارتبط سرطان الرئة بالتدخين بشكل أساسي، لكن الدراسات الحديثة تؤكد أن التدخين ليس السبب الوحيد للإصابة. فقد ربطت دراسة نشرت في مجلة علمية مرموقة بعض حالات سرطان الرئة لدى غير المدخنين بالتعرض لمصادر تلوث الهواء مثل:

عوادم المركبات

المواد الكيميائية السامة

الأبخرة الناتجة عن الطهي

كما أشارت دراسة أخرى إلى احتمال وجود علاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين. ويرى الباحثون أن هذا الخطر قد يرتبط بعدة عوامل مثل:

انخفاض جودة النظام الغذائي

التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في عبوات الطعام

نواتج ضارة مثل مادة الأكرولين التي توجد في الأطعمة المعالجة واللحوم المشوية ودخان السجائر

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تشير إلى وجود عوامل تستحق مزيدا من الدراسة.

وتكمن خطورة سرطان الرئة في أنه غالبا ما يشخص بعد ظهور الأعراض، أي في مراحل متقدمة يكون فيها العلاج أكثر صعوبة. لذلك يركز الباحثون على فهم أسبابه بشكل أفضل لتطوير وسائل وقاية وكشف مبكر أكثر فعالية.

وحاليا يوصى بإجراء فحص التصوير المقطعي منخفض الجرعة (Low-dose CT) للكشف عن سرطان الرئة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما ولديهم تاريخ طويل من التدخين.

لكن المشكلة أن أقل من 15% من الأشخاص المؤهلين لهذا الفحص يقومون به فعليا.

أما الفحوصات الشاملة للجسم التي يروج لها بعض المراكز الطبية، فهي ليست وسيلة موثوقة للكشف عن سرطان الرئة، وقد تعرض المرضى لإشعاع إضافي وتكلفة مالية مرتفعة دون فائدة واضحة.

وتشير البيانات الطبية إلى أن أعراض سرطان الرئة متشابهة لدى المدخنين وغير المدخنين، ومن أهمها:

الإرهاق المستمر

السعال المزمن

السعال المصحوب بالدم

ألم متكرر في الصدر

الصفير أثناء التنفس

ضيق التنفس

وغالبا ما يتأخر غير المدخنين في مراجعة الطبيب لأنهم لا يتوقعون الإصابة بسرطان الرئة، مما قد يؤخر التشخيص.

وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من أربعة أسابيع، أو ظهر دم مع السعال، أو استمر ألم الصدر لعدة أسابيع دون سبب واضح.



كيف يمكن تقليل خطر الإصابة؟

ورغم أن الوقاية الكاملة قد تكون صعبة لدى غير المدخنين بسبب تعدد العوامل المؤثرة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى عدة خطوات يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة، منها:

تجنب التدخين السلبي وجعل المنزل والسيارة مناطق خالية من التدخين

فحص المنزل للكشف عن غاز الرادون وتقليل مستوياته إذا كانت مرتفعة

الالتزام بإرشادات السلامة المهنية في أماكن العمل التي تتعامل مع مواد كيميائية

متابعة جودة الهواء في المنطقة السكنية وتقليل التعرض للتلوث قدر الإمكان

كما يرى الباحثون أن السياسات البيئية مثل تقليل الانبعاثات الصناعية وتعزيز الطاقة النظيفة قد تلعب دورا مهما في الحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة على مستوى المجتمع.