ليلى عبد اللطيف: "كذب وتزوير .. لم أقل أن رمضان سيكون 17 يوماً فقط"

نفت خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، بشكل قاطع الأنباء التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

وأصدرت الصفحة الرسمية لليلى عبد اللطيف بياناً حازماً فندت فيه هذه الشائعات والتي زعمت تنبؤها بأن شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون 17 يوماً فقط، واصفة إياها بالأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة. وجاء في البيان استنكار شديد للهجمة التي شنتها بعض المواقع والصفحات الساعية وراء حصد المشاهدات (التريند) عبر ترويج معلومات مفبركة تمس الثوابت الدينية والزمنية للشهر الفضيل.

وأكد المكتب الإعلامي لخبيرة التوقعات أن هذا الكلام "كذب وافتراء وتزوير"، ولم يصدر عنها إطلاقاً في أي لقاء تلفزيوني أو تصريح صحفي. وحمل البيان الجهات التي تقف وراء نشر هذه الادعاءات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تضليل الجمهور ونشر البلبلة، خاصة في ظل حالة الترقب التي تصاحب توقعاتها عادةً لدى الشارع المصري والعربي.

واختتمت ليلى عبد اللطيف بيانها بالتضرع إلى الله أن يتقبل صيام وقيام المسلمين في شهر رمضان المبارك، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة التي تستغل اسمها لإثارة الجدل، متمنية أن يعيد الله الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركة واليمن.