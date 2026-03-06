بعد اليوم لن يكون متعالياً وسيكفّ عن الوعظ والنبرة المزعجة .. نسخة جديدة "مهذبة" من تشات جي بي تي

في استجابة مباشرة لانتقادات المستخدمين، أعلنت "OpenAI" عن إطلاق نموذج GPT-5.3 Instant، مع وعود واضحة بتقليل ما وصفته الشركة ب "النبرة المزعجة" و"التنبيهات الوعظية" التي لازمت الإصدارات السابقة من تشات جي بي تي.

الخطوة تأتي بعد موجة تذمر واسعة من أسلوب النموذج GPT-5.2 Instant، الذي اعتاد بدء ردوده بعبارات تطمينية مثل "أنت لست مكسورًا" أو دعوات لأخذ نفس عميق، حتى في مواقف كان المستخدم يطلب فيها معلومات مباشرة لا أكثر.

وهو الأسلوب الذي بدا للبعض متعاليًا أو قائمًا على افتراضات غير دقيقة حول الحالة النفسية للسائل.

وبحسب ملاحظات الإصدار، يركز GPT-5.3 Instant على تحسين عناصر قد لا تنعكس في اختبارات الأداء التقليدية، مثل النبرة، وملاءمة الرد، وتدفق الحوار. وأكدت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" أنها استمعت جيدًا للملاحظات، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يقلل من الإحراج.

وفي مثال نشرته "OpenAI"، قارنت بين ردّين على نفس السؤال: الأول من GPT-5.2 Instant يبدأ بعبارة تطمينية مباشرة، بينما يكتفي الرد في GPT-5.3 Instant بالاعتراف بصعوبة الموقف دون تقديم طمأنة مبالغ فيها.

وبحسب نقاشات موسعة على منتدى "ريديت" الخاص بتشات جي بي تي، أبدى بعض المستخدمين انزعاجهم لدرجة إلغاء اشتراكاتهم المدفوعة، معتبرين أن الردود بدت أبوية أو تعامِل المستخدم كطفل.

الاعتراض الرئيسي تمحور حول أن الروبوت كان يتعامل مع أسئلة عادية كما لو أنها مؤشرات على توتر أو أزمة نفسية، فيضيف عبارات تهدئة لا تتناسب مع السياق.

وكما لخّص أحد المستخدمين الأمر: "لا أحد هدأ يومًا لمجرد أن أحدًا قال له اهدأ".