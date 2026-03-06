دراسة تكشف: يومان فقط من الشوفان يخفضان الكوليسترول بشكل ملحوظ

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة بون الألمانية ونُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، أن تناول الشوفان بشكل أساسي لمدة 48 ساعة فقط يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ، مع استمرار هذا التأثير الإيجابي لأسابيع.

واستهدفت الدراسة الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الاضطرابات الصحية تشمل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم واضطراب الدهون. وخلال 48 ساعة، تناول المشاركون 300 غرام من دقيق الشوفان المسلوق يوميًا مع خفض السعرات الحرارية إلى النصف تقريبًا.

وكانت النتائج مبهرة: انخفض الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 10%، وفقد المشاركون كيلوغرامين في المتوسط، مع تحسن طفيف في ضغط الدم. والأهم أن هذا الانخفاض استمر حتى بعد ستة أسابيع من نهاية التجربة.

ويكمن السر وفقا للدراسة في بكتيريا الأمعاء. فقد وجد الباحثون أن تناول الشوفان يزيد من أعداد أنواع معينة من البكتيريا النافعة، والتي تنتج مركبات فينولية مثل حمض الفيروليك الذي أظهرت دراسات حيوانية تأثيره الإيجابي على استقلاب الكوليسترول. كما تساعد هذه البكتيريا في التخلص من الحمض الأميني الهيستيدين، الذي قد يؤدي تحويله إلى مركب آخر إلى تعزيز مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسكري.

تقول الدكتورة ماري كريستين سيمون، الأستاذة المساعدة في جامعة بون: "في أوائل القرن العشرين، استخدم الطبيب الألماني كارل فون نوردن الشوفان لعلاج مرضى السكري وأبلغ عن نتائج مبهرة. لكن مع توفر الأدوية الحديثة، تم تجاهل هذه الطريقة لعقود. دراستنا تعيد إحياء هذا المفهوم وتثبت فعاليته".

كما كانت المفاجأة بأن تناول 80 غرامًا من الشوفان يوميًا لمدة ستة أسابيع دون قيود غذائية إضافية لم يحقق سوى تغييرات طفيفة. وهذا يشير إلى أن النظام المكثف قصير المدى أكثر فعالية من النظام المعتدل طويل المدى.

وتضيف سيمون: "قد يكون اتباع نظام غذائي مكثف قائم على الشوفان على فترات منتظمة (مثل كل ستة أسابيع) وسيلة جيدة التحمل للحفاظ على الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي والوقاية من السكري".

وشملت الدراسة 68 مشاركًا، حيث قاس الباحثون قبل وبعد التدخل الغذائي مستويات الكوليسترول وضغط الدم والوزن، بالإضافة إلى تحليل عينات الدم والبراز لتحديد التغيرات في بكتيريا الأمعاء والنواتج الأيضية. ولضمان الموضوعية، كانت فرق المختبر التي حللت العينات غير مدركة لهوية المشاركين.

تم تمويل الدراسة من وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية والجمعية الألمانية لمرض السكري ومؤسسات بحثية أخرى، مما يعزز مصداقية النتائج.

هذا البحث يفتح الباب أمام استراتيجيات وقائية بسيطة ومنخفضة التكلفة لمكافحة أمراض العصر: السكري وأمراض القلب والكوليسترول. فربما يكون الحليب مع الشوفان في الصباح أكثر من مجرد وجبة إفطار شهية، بل وصفة صحية بامتياز.