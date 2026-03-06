طاقم إسعاف يستعين بخبيرة تجميل أظافر لإنقاذ حياة شابة من أزمة قلبية

كادت امرأة صينية أصيبت بنوبة قلبية أن تفقد علاجًا منقذًا للحياة بسبب أظافرها الاصطناعية المصنوعة من الجل. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ ديلي " أن امرأة، تبلغ من العمر 28 عامًا، وتستخدم اسمًا مستعارًا هو ليلي، تعرضت لنوبة قلبية مفاجئة في 5 فبراير، في مقاطعة هونان بوسط الصين.

لكن عندما حاول طاقم الإسعاف تركيب جهاز قياس تشبع الأكسجين في الدم، وهو جهاز يُستخدم لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وجدوا أن الجهاز لا يستطيع قراءة البيانات الصحيحة بسبب أظافرها الاصطناعية السميكة والطويلة. وحجبت أظافر الجل أشعة الضوء تحت الحمراء التي يُصدرها الجهاز، والتي من المفترض أن تقيس امتصاص الهيموجلوبين للضوء عبر الإصبع.

وحاول الفريق الطبي في البداية إزالة الأظافر بأنفسهم، لكنهم فشلوا بسبب التصاقها الشديد. فاستدعوا على الفور خبيرة تجميل أظافر استخدمت أدوات احترافية في سباق مع الزمن لإزالة الأظافر الاصطناعية. وتمكن الطاقم الطبي بعد ذلك من استئناف العلاج، وأنقذوا حياة ليلي في الوقت المناسب.

وأخبر طبيب في المستشفى صحيفة سانشيانغ متروبوليس ديلي أنهم معتادون على رؤية حالات تعيق فيها العناية بالأظافر العلاج الطبي. وحذر الطبيب من أنه بالإضافة إلى حالات مثل حالة ليلي، فإن بعض منتجات العناية بالأظافر والتلميع المفرط للأظافر قد يشكلان مخاطر صحية.

وقال طبيب الطوارئ ليو شياو، في المستشفى الثاني التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ، في مقطع فيديو، إن على محبي العناية بالأظافر ترك إصبع واحد جانبًا كـ"فرصة لإنقاذ حياة". وأضاف ليو أنه عالج سابقًا امرأة في العشرينات من عمرها نُقلت إلى قسم الطوارئ في غيبوبة، وم يكن بالإمكان قياس مستوى الأكسجين في دمها بسبب أظافرها الجل. وكان حلهم استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم عن طريق الأذن.