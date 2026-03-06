غواص ينجو من الموت بأعجوبة بعد هجوم سمكة قرش

تعرّض غواص لهجوم من جانب سمكة قرش في الحيد المرجاني العظيم بأستراليا، ما أسفر عن إصابته بجروح، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس.

وكان الضحية، الذي يعتقد أنه في الخمسينات من عمره، في البحر مع غواصين آخرين بالقرب من جزيرة «ليدي إليوت»، عندما هاجمته سمكة القرش، بحسب ما ورد في تقارير نقلاً عن شهود عيان ورجال إنقاذ.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، إن الرجل أصيب بجروح في ذراعه وبطنه. وبمساعدة أصدقائه، تمكن الغواص من السباحة إلى الجزيرة، حيث يقع أحد الفنادق، بحسب ما نقلته «إيه بي سي» عن بيتر جاش، المسؤول في جزيرة «ليدي إليوت».

وطلب طاقم الفندق المساعدة، وجرى نقل الرجل المصاب بواسطة مروحية إلى مستشفى في بوندابيرغ في البر الرئيس، وأفادت تقارير بأن حالته مستقرة.

ويُعد الحيد المرجاني العظيم أحد أكبر النظم البيئية البحرية في العالم، ويمتد على طول الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، ويجذب سنوياً آلاف الغواصين والسياح لمشاهدة التنوع البحري الفريد فيه. وعلى الرغم من وجود أنواع متعددة من أسماك القرش في المنطقة، فإن الهجمات على البشر تُعد نادرة نسبياً، وغالباً ما تكون غير قاتلة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحوادث قد تقع أحياناً، بسبب الفضول الطبيعي لأسماك القرش، أو نتيجة تشابه حركة الغواصين مع فرائسها الطبيعية.