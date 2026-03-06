سنجاب يقطع الإنترنت عن مقاطعة أميركية

اتهمت السلطات في مقاطعة ميدينا في ولاية أوهايو (الولايات المتحدة) سنجاباً بالتسبب في انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن عدد من المكاتب الحكومية في المقاطعة.

وصرّح مسؤولون في مقاطعة ميدينا بأن انقطاع الخدمة، الذي أدى إلى توقف خدمات الهاتف والإنترنت في مرافق حكومية، من بينها مكتب المدعي العام، كان يُعتقد في البداية أنه ناجم عن قيام مقاولين بقطع ألياف ضوئية تحت الأرض عن طريق الخطأ.

لكن مدير المقاطعة، مات سبرينغر، كشف خلال اجتماع للمفوضين، الأسبوع الماضي، أن السبب الحقيقي هو سنجاب بنى عشاً داخل شبكة الألياف الضوئية، وقضم خطوطاً عدة. وقال سبرينغر، خلال الاجتماع: «من الصعب تصديق مثل هذه الأمور».

ونقلت وكالة يو بي آي عنه قوله إنه يجري العمل مع مزودي خدمة الإنترنت وشبكة الألياف الضوئية المحلية لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.