أضواء وفرحة

تتزين دبي ومرافقها بالأضواء والزينة والعبارات الترحيبية التي تعبّر عن جمال الشهر الفضيل، وبينما تتلألأ الأضواء الذهبية لتضفي سحراً خاصاً على المكان، يقف الهلال المضيء تحت سماء مزينة بالأنوار، في أجواء احتفالية تجمع العائلات والزوار، وتعكس روح الفرحة والتآلف التي تميز ليالي رمضان في دبي. ويمثّل مهرجان فرجان دبي واحداً من أبرز الفعاليات التي تجمع العائلات والأسر في أجواء احتفالية مبهجة في هذا الشهر الفضيل.

تصوير: أشوك فيرما