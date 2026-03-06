رمضان ليبيا.. موسم للفرح الروحي والمجتمعي

يتميز شهر رمضان المبارك في ليبيا بروحانية خاصة تمزج بين العبادة والعادات الاجتماعية، حيث تتبدل ملامح الحياة اليومية، فتنبض المدن بالحركة ليلاً، وتزدحم الشوارع في الفترة الممتدة من العصر وحتى الليل.

ويبدأ الليبيون التحضير لشهر رمضان منذ النصف من شعبان، فيشترون كل المستلزمات، وينظفون البيوت، ويقومون بشراء المواد الأولية لإعداد الحلويات.

وتتزين المنازل والمساجد في ليبيا بالفوانيس الملونة، وتقام المعارض، لعرض مستلزمات هذا الشهر الكريم، وتتجه العائلات إلى إعداد الأطباق المتنوعة على المائدة الرمضانية، بحسب المنطقة والمدينة.

وتتميز المائدة الليبية بتنوع أطباقها بين الشرق والغرب، ويكسر الليبيون صيامهم في البدء بالشربة الليبية، وهو حساء من مرق اللحم والخضراوات، فضلاً عن المتبل بالكزبرة، والبريك والسلطات المتنوعة. ومن الأطباق الرئيسة التي تحضر على المائدة: البازين والكسكسي والمكرونة المبكبكة والملوخية، بينما الحلويات التقليدية التي يتم تناولها هي المقروض، والغريبة والبسبوسة والدبلة، والزلابية، والكنافة والقطايف. ومن أشهر المشروبات الرمضانية، التمر الهندي والكركديه وقمر الدين والجلاب.

ويقصد الكثير من الليبيين المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح، وبعدها يتوجهون إلى قضاء أجمل السهرات التي تتسم بكونها مساحة للتلاقي الاجتماعي، إذ يجتمع الأقارب والجيران لتبادل الزيارات وتناول الشاي الأخضر الليبي الثقيل، الذي يحضر بعناية ويسكب برغوته المميزة. ويعتبر الشاي الأخضر طقساً اجتماعياً ترافقه أطباق الحلويات التقليدية، مثل المقروض والغريبة. وتنتشر في بعض المدن الليبية، الألعاب الشعبية وجلسات السمر التي تمتد حتى وقت السحور.

وللعمل الخيري حضور بارز في رمضان، إذ تنشط حملات توزيع السلال الغذائية، وتقام موائد الإفطار الجماعية، تعبيراً عن التكافل.

ومع اقتراب عيد الفطر تبدأ التحضيرات للعيد، فتعد الحلويات في البيوت، وتُشترى الملابس الجديدة للأطفال، فيتحول رمضان إلى موسم للفرح الروحي والاجتماعي. وهكذا يبقى رمضان في ليبيا أكثر من مجرد شهر صيام، فهو مناسبة تتجدد فيها الروابط العائلية وتُستعاد فيها القيم الأصيلة التي تعكس عمق المجتمع الليبي وتماسكه.

