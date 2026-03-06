«بيغ باد وولف - دبي 2026» مستمر حتى 8 مارس بمساحات صديقة للعائلات

يواصل معرض «بيغ باد وولف - دبي 2026» استقبال الزوار، بما في ذلك العائلات والطلاب ومحبي القراءة، في قاعة «ساوند ستيغ» في مدينة دبي للاستوديوهات، وذلك بحسب ما أكده منظمو أكبر معرض للكتب في العالم. ويستمر المعرض يومياً حتى 8 مارس الجاري، مع دخول مجاني للجميع.

وقال المؤسس المشارك لمعرض «بيغ باد وولف للكتب» أندرو ياب: «مع تخصيص مساحات خاصة للقراء الصغار وتوفير أجواء صديقة للعائلات، يوفّر الحدث بيئة تفاعلية تجمع بين متعة الاكتشاف والتعلم. وندعو الزوار إلى التجول واستكشاف العناوين الجديدة على مهل، والتعرّف إلى أنواع أدبية متنوّعة، وإعادة اكتشاف متعة تقليب صفحات الكتب الورقية».

وأضاف: «تضم نسخة هذا العام نحو 18 ألف عنوان تغطي طيفاً واسعاً من الأنواع الأدبية والفئات العمرية. فمن كتب الأطفال المصوّرة وكتب الأنشطة للأطفال، إلى الروايات الأدبية وأدب اليافعين، تعكس هذه التشكيلة المتنوعة اهتمامات القراءة المتباينة للمجتمع متعدد الثقافات في دولة الإمارات».

وتُقام نسخة عام 2026 تحت شعار «ما وراء الضجيج»، لتسلّط الضوء على أهمية إعادة التواصل مع متعة القراءة الهادفة في عصرٍ تهيمن عليه المشتتات الرقمية المتواصلة. ويعكس هذا الشعار الرسالة الأوسع للحدث، والمتمثلة في جعل الكتب في متناول الجميع وتشجيع العائلات على تبنّي عادات قراءة مستدامة داخل المنزل. ومن خلال إزالة العوائق المرتبطة بالكلفة وتوفير مجموعة واسعة من العناوين تحت سقف واحد، يواصل معرض «بيغ باد وولف للكتب» ترسيخ مكانة القراءة بوصفها تجربة شخصية غنية يمكن مشاركتها مع الآخرين.

ويوفّر معرض «بيغ باد وولف للكتب - دبي 2026» للقراء فرصة اكتشاف مؤلفين جدد، وإعادة زيارة الكلاسيكيات الأدبية، وبناء مكتباتهم الشخصية بأسعار في متناول الجميع.

وقال أندرو ياب: «نلتزم بدعم المؤسسات التعليمية وتشجيع تطوير المكتبات الشخصية ومكتبات الفصول الدراسية. ويحصل الطلاب والمعلمون على خصم إضافي بنسبة 5% على جميع الكتب الإنجليزية التي يبيعها معرض (بيغ باد وولف)، دون حد أدنى للشراء، وذلك عند إبراز بطاقة هوية سارية عند الدفع»