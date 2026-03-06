«دبي للمرأة» يعقد اجتماعه الأول لعام 2026.. برامج ومبادرات بأثر مستدام

أعلنت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن خطة عمل المؤسسة لعام 2026 حافلة ببرامج ومبادرات ذات أثر مستدام في حياة المرأة مهنياً واجتماعياً، بما يعزز إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت سموها أن هذه المبادرات تمثل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات المؤسسة على مدى السنوات الماضية، والتي نجحت خلالها في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة عالمياً في دعم المرأة، لا سيما وأن تنفيذها يتزامن مع مرور 20 عاماً على إنشائها بمرسوم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاهزية مستقبلية

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «مسيرتنا مستمرة في تعزيز دعم المرأة على الأصعدة كافة، من القيادة إلى ريادة الأعمال وجودة الحياة. وتمثل خطة عملنا لعام 2026 انعكاساً لرؤيتنا الاستراتيجية في تطوير برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والاستشراف، لتعزيز جاهزية المرأة لمتطلبات المستقبل والتعامل مع تحدياته بكفاءة واقتدار».

شراكات مؤثرة

وأكدت سموها حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية مؤثرة مع مؤسسات أكاديمية وطنية ودولية لضمان تزويد المرأة بالمهارات والمعارف اللازمة لتعزيز حضورها الفاعل في سوق العمل والمجتمع، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الاهتمام بالإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.

وعقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2026، تم خلاله استعراض المشاريع التي تم تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وأبرز المبادرات المخطط تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

برامج مبتكرة

وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة منى غانم المرّي، إن النصف الأول من عام 2026 سيشهد إطلاق برامج مبتكرة تدعم رؤية حكومة دبي في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، تشمل برامج قيادية متقدمة، إلى جانب صقل مهارات المرأة في مجالي الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.

وأضافت: «تهدف مشاريعنا القادمة أيضاً إلى توسيع نطاق الإرشاد المهني وتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة للمرأة العاملة، بما يحقق توازناً مستداماً بين الحياة المهنية والشخصية، ويترجم رؤية القيادة نحو مجتمع متكامل يشجع الابتكار ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للفرص والنجاح».

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، كل من: هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، موزة سعيد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هـــدى عيسى بوحميـــد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خديــجة محمــود البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبدالرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

إنجازات متنوّعة

وخلال الاجتماع، قدمت عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، عرضاً حول المبادرات والمشاريع التي نُفذت خلال الفترة الماضية من العام الحالي، والتي شملت مبادرات وفعاليات لموظفي المؤسسة، وبرامج داعمة لموظفات حكومة دبي. فعلى مستوى المؤسسة، تم تنظيم ورشة عصف ذهني للموظفين لتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب فعالية «صحتي في رمضان» لرفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أنماط الحياة السليمة، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

مستوى عام

على المستوى العام، نظمت المؤسسة ورشتي عمل لرئيسات اللجان النسائية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، ضمن برنامج «تمكين بلس»، إحداهما بعنوان «بناء الرؤية والأهداف المهنية والشخصية لعام 2026»، والثانية تحت عنوان «الاستشراف محرك الابتكار»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لبناء القدرات وتعزيز دور المرأة في دعم التوجهات الاستراتيجية واستشراف المستقبل. كما تم إطلاق مبادرة «رحلة الصحة النفسية إلى حتا» لموظفات حكومة دبي، تجسيداً لالتزام المؤسسة بدعم الصحة النفسية وتعزيز الرفاه الوظيفي للمرأة العاملة.

مبادرات

ضمن مبادرات دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، تم فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، الذي سيتم تنفيذه خلال العام الحالي بالتعاون مع مجموعة «جي بي مورغان»، تجسيداً لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في وقت سابق لتعزيز التعاون المشترك لدعم التطوير المهني للمرأة ومشاركتها الاقتصادية وتقديم الدعم الاستشاري للمشاركات في البرامج المتنوّعة التي سيتم تنفيذها.

واستقبلت المؤسسة وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، إضافة إلى اللقاء الذي عقدته مع الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس أمناء «مجموعة شركات فيوتشر8» لاستشراف فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين، خصوصاً في مجالات القيادة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.

