5 إرشادات أساسية لصيام الأطفال

يُعدّ شهر رمضان المبارك فرصة تربوية وروحية مهمة لغرس القيم الدينية والانضباط الذاتي لدى الأطفال، إلا أن صيام الصغير يجب أن يتم وفق أسس طبية واضحة تراعي عمره، وبنيته الجسدية وحالته الصحية، وكذلك البيئة المناخية. وأوضح الاستشاري في طب الأطفال في مجموعة السعودي الألماني، الدكتور عمر دياب، أن الطفل ليس بالغاً، بل صغير الحجم واحتياجاته الأيضية مختلفة، ومعدل فقدان السوائل لديه أعلى نسبياً، فضلاً عن أن مخزون الطاقة لديه أقل استقراراً، لذا فإن التعامل مع صيام الأطفال يتطلب وعياً تدريجياً ومراقبة دقيقة، وقدّم خمسة إرشادات أساسية لصيام الأطفال.