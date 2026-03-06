«الحيرة من الشارقة» في عدد جديد

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد 79 من مجلة «الحيرة من الشارقة» الشهرية التي تُعنى بالشعر والأدب الشعبي.

واشتملت المجلة على مشاركة واسعة لعدد من الشعراء والشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي في كلٍّ من باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة». كما تناول باب «على المائدة» من هذا العدد قراءة لموضوع المساجلات والمجاراة، كفنون شعرية أصيلة، واستعرض باب «مداد الرواد» سيرة وتجربة الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن وقيش الظاهري، فيما قدّم باب «زهاب السنين» قصائد وثّقت لمعالم ومسميات بارزة في الجزيرة العربية. وتواصل العدد في باب «شبابيك الذات» بقراءة لتجربة الشاعر العُماني صالح السنيدي.