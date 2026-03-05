7 أنواع من الشاي في السوق .. لكن أيها الأكثر فائدة للصحة ؟

يُعدُّ الشاي من أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون: ما هو الشاي الأكثر فائدة للصحة؟ بين الشاي الأخضر، والماتشا، والشاي الأسود، والأبيض، وأنواع شاي الأعشاب مثل البابونغ والزنجبيل، تتعدد الخيارات وتتباين الفوائد.

ويعدد تقرير لموقع «فيريويل هيلث»، أبرز أنواع الشاي الصحية، وفوائد كل منها للقلب والدماغ والجهاز الهضمي، وكيفية اختيار النوع الأنسب لنمط حياتك.

1. شاي الماتشا

الماتشا هو مسحوق يُحضَّر من أوراق الشاي الأخضر الكاملة المزروعة في الظل. وبما أنه يحتوي على الورقة كاملة، فإنه يوفر تركيزاً أعلى من مركبات «الكاتيكين» و«إل-ثيانين» والكافيين مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي.

فوائده المحتملة:

تحسين الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

خفض مستويات التوتر والقلق.

دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء.

2. الشاي الأخضر

يُصنع الشاي الأخضر من أوراق طازجة تُعرَّض للبخار بدرجات حرارة مرتفعة، ما يساعد في الحفاظ على محتواها العالي من البوليفينولات.

يشتهر الشاي الأخضر بغناه بـ«الثيانين» و«الكاتيكين». ويسهم الثيانين، وهو حمض أميني، في تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، كما قد يخفف من التأثيرات المنبهة للكافيين، مما يؤدي إلى طاقة أكثر استقراراً. أما الكاتيكينات، وخصوصاً مركب «إيبيغالوكاتيشين غالات»، فترتبط بالعديد من فوائده الصحية.

فوائده المحتملة:

تحسين الوزن ومؤشر كتلة الجسم.

تنظيم مستويات الدهون في الدم.

تعزيز تدفق الدم والمساهمة في خفض ضغط الدم.

تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم سكر الدم.

دعم الصحة النفسية وتقليل القلق واضطرابات النوم وربما التدهور المعرفي.

3. الشاي الأبيض

يُعد الشاي الأبيض الأقل خضوعاً للمعالجة، مما يمنحه محتوى أعلى من مضادات الأكسدة. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يحتوي على نسب أعلى من الكاتيكينات مقارنة بالشاي الأخضر.

فوائده المحتملة:

تحسين استقلاب الدهون وخفض الكوليسترول.

تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم.

دعم صحة القلب.

4. الشاي الأسود

يتعرض الشاي الأسود لعملية أكسدة كاملة مقارنة بالأنواع الأخرى، ما يمنحه نكهة أقوى ومحتوى غذائياً مختلفاً. كما يخضع لعملية تخمير تؤثر في تركيبته.

تعود فوائده الصحية إلى احتوائه على البوليفينولات، خصوصاً «الثيافلافين» و«الثياروبيجين».

فوائده المحتملة:

تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم.

التأثير الإيجابي في ميكروبيوم الأمعاء.

تعزيز الأداء المعرفي.

5. شاي الأعشاب

من أكثر أنواع شاي الأعشاب شيوعاً: البابونغ، والكركديه، والنعناع، والزنجبيل، والمليسة (الترنجان). ولكل نوع خصائصه الصحية المميزة.

البابونغ: قد يحسن جودة النوم ويخفف أعراض الاكتئاب.

الكركديه: قد يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.

النعناع: يرخِّي عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفِّف آلام المعدة والتقلصات، وقد يحسن الذاكرة.

الزنجبيل: يساعد في تقليل الغثيان والقيء، وقد يخفِّف الالتهاب ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

6. شاي «تشاي»

يتكون شاي «تشاي» من الشاي الأسود ممزوجاً بتوابل دافئة مثل القرنفل وجوزة الطيب والزنجبيل والهيل والفلفل الأسود. ويجمع بين فوائد الشاي الأسود والخصائص الصحية لهذه التوابل.

فالزنجبيل قد يخفف الغثيان والالتهابات، بينما يدعم الهيل صحة بطانة الأمعاء.

لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع «تشاي» الجاهزة أو المركزة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف، مما قد يقلل من فوائده الصحية.

7. الشاي المعبأ أو المُحلَّى

تحتوي كثير من أنواع الشاي المعبأ الجاهز في الأسواق على كميات كبيرة من السكر، قد تتجاوز 30 غراماً في الكوب الواحد. ويؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى زيادة خطر السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، مما يحد من الفوائد الصحية للشاي.

لذلك يُنصح باختيار الأنواع غير المحلاة للحصول على أقصى فائدة ممكنة.

اعتبارات إضافية

يتشابه محتوى الكافيين في الشاي الأخضر والأسود والأبيض والأولونغ.

إضافة الحليب أو المحلِّيات قد تغيِّر من الفوائد الصحية للشاي.

تؤثر درجة حرارة الماء ومدة النقع في قوة الشاي ومحتواه من مضادات الأكسدة، لذا يُفضل تحضيره وفق الإرشادات المرفقة.

تنحدر أنواع الشاي الأسود والأخضر والأبيض والأولونغ من نبات واحد هو Camellia sinensis، وتتمتع بتركيبة غذائية متقاربة، وغالباً ما تُعد من بين الخيارات الأكثر فائدة مقارنة ببعض أنواع شاي الأعشاب الأخرى.

وتبقى الفوائد الصحية لشاي الأعشاب متفاوتة بحسب النوع، إذ يتميز كل منها باستخدامات وخصائص مختلفة.