لمستخدمي أندرويد: تحديثات مهمة على هاتفك تصلك الأسبوع المقبل

أعلنت "غوغل" عن حزمة تحديثات جديدة لنظام أندرويد تبدأ بالوصول هذا الأسبوع، تجمع بين مزايا ترفيهية خفيفة وأدوات عملية قد تُحدث فرقًا حقيقيًا في الاستخدام اليومي، بل وربما تنقذ رحلتك المقبلة من كارثة "الحقيبة المفقودة".

ويركز التحديث الجديد على جعل تجربة أندرويد أكثر شخصية وسلاسة، مع تعزيز التكامل بين تطبيقات النظام بدل الاعتماد على خدمات خارجية. وهنا أبرز المزايا الجديدة:

مشاركة الموقع مباشرة داخل الرسائل:

مشاركة الموقع الحي أصبحت مدمجة مباشرة داخل Google Messages، ما يتيح رؤية موقع الأصدقاء لحظيًا على الخريطة داخل المحادثة نفسها دون الحاجة إلى فتح خرائط "غوغل". وهي خطوة تعزز سهولة التنسيق السريع بين الأصدقاء وأفراد العائلة.

استعادة الحقائب المفقودة عبر Find Hub:

إذا كنت تستخدم جهاز تتبع لحقيبتك، يمكنك الآن مشاركة رابط موقعها مع شركة الطيران عبر ميزة Find Hub. كما أن الرابط آمن ويمكنك التحكم في توقيت تفعيله أو إيقافه، ما يمنح شركات الطيران وسيلة مباشرة للمساعدة في تحديد موقع الأمتعة الضائعة.

بطاقات اتصال مخصصة:

أندرويد يتيح الآن تصميم "بطاقات اتصال" مخصصة، حيث يمكن اختيار الصورة والخط واللون الذي يظهر للطرف الآخر عند إجراء مكالمة، في خطوة تمنح تجربة الاتصال طابعًا شخصيًا أكبر.

Google Play Shorts:

داخل "غوغل بلاي" أصبح بالإمكان استكشاف التطبيقات عبر موجز فيديوهات قصيرة بأسلوب يشبه "تيك توك"، تعرض كيفية عمل التطبيق قبل تثبيته. والميزة قد تقلل من ظاهرة "حمّل ثم احذف فورًا"، إذ تمنح المستخدم فكرة أوضح عن تجربة الاستخدام الفعلية.

ألعاب تعليمية في أندرويد أوتو:

للوالدين، يحصل أندرويد أوتو على مجموعة ألعاب تعليمية معتمدة (Teacher-Approved Games) مخصصة للأطفال، مثل Disney Coloring World وMarvel HQ، لتوفير تجربة ترفيهية آمنة أثناء الانتظار في السيارة أو خلال الشحن.

مزيد من خلطات Emoji Kitchen:

لوحة مفاتيح Gboard تحصل على إضافات جديدة ضمن Emoji Kitchen، ما يتيح مزيدًا من دمج الرموز التعبيرية بطرق مبتكرة.



وقد تبدو بعض الإضافات بسيطة، لكنها كلها خطوات تقلل الاعتماد على تطبيقات خارجية وتبقي المستخدم داخل بيئة "غوغل".

كما أن التركيز على "اللحظات بين اللحظات" — الانتظار في السيارة، تنسيق لقاء سريع، أو التحقق من تطبيق جديد — يعكس توجهًا لجعل أندرويد حاضرًا في تفاصيل الحياة اليومية، لا فقط أثناء تصفح الهاتف.

ومن بين الإضافات، تبدو ميزة Google Play Shorts الأكثر عملية؛ إذ تمنح لمحة واقعية عن أداء التطبيق قبل تثبيته.

وفي المقابل، تبقى مزايا مثل Emoji Kitchen لمسة ترفيهية أكثر منها جوهرية. وهي تحسينات قد لا تُثير ضجة كبيرة، لكنها تُشعرك بأن هاتفك أصبح جديدًا دون أن تدفع ثمن جهاز جديد.