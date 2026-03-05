سنجاب يتسبب بقطع الإنترنت عن مقاطعة في ولاية أمريكية

اتهمت السلطات في مقاطعة ميدينا (الولايات المتحدة) سنجابا بتهمة التسبب بانقطاع شبكة الكهرباء، وفقدان العديد من المكاتب الحكومية لخدمات الهاتف والإنترنت في مقاطعة بولاية أوهايو.

وصرح مسؤولون في مقاطعة ميدينا بأن انقطاع الخدمة في 20 فبراير، والذي أدى إلى توقف خدمات الهاتف والإنترنت في مرافق حكومية، بما في ذلك مكتب المدعي العام، كان يُعتقد في البداية أنه ناجم عن قطع مقاولين لألياف ضوئية تحت الأرض عن طريق الخطأ.

وكشف مدير المقاطعة، مات سبرينغر، في اجتماع المفوضين الأسبوع الماضي، أن السبب الحقيقي هو سنجاب بنى عشًا داخل شبكة الألياف الضوئية وقضم عدة خطوط. وعلق سبرينغر على ذلك بقوله في الاجتماع: "من الصعب تصديق مثل هذه الأمور".

ونقلت عنه وكالة "يو بي آي" قوله أنه يجري اتخاذ إجراءات مع مزودي خدمة الإنترنت وشبكة الألياف الضوئية المحلية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وتُعرف السناجب بأنها مصدر إزعاج لشركات المرافق، حيث نُسبت إليها العديد من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مر السنين.