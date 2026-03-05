حديقة حيوانات أمريكية تطلب مساعدة الجمهور لتسمية مولود قرد

طلبت حديقة حيوانات في ولاية كونيتيكت (الولايات المتحدة) من الجمهور مساعدتها في تسمية مولودة أنثى قرد العنكبوت ذي الأيدي السوداء وذلك عبر فتح باب التصويت لذلك.

وقالت حديقة حيوانات بيردسلي إن الصغيرة وُلدت في 18 ديسمبر لأمها جانيت، التي وصلت إلى الحديقة عام 2022.

وقالت الحديقة على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرود العنكبوت ذات الأيدي السوداء موطنها الأصلي الغابات الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة النظم البيئية للغابات المطيرة. ويواجه هذا النوع تهديدات مستمرة من فقدان الموائل والتجارة غير المشروعة بالحياة البرية، مما يجعل ولادات كهذه ذات أهمية خاصة."

وأطلقت الحديقة استطلاعًا إلكترونيًا، تطلب فيه من الجمهور المساعدة في اختيار اسم للمولودة الجديدة. ونقلت وكالة "يو بي آي" بأن الأسماء المقترحة هي: إسبيرانزا، وتعني "الأمل"؛ وميرابيل، وتعني "الرائعة"؛ ورينا، وتعني "الملكة".

وسيتم الإعلان عن الاسم الفائز على صفحات الحديقة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.