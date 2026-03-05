العمل من المنزل.. حق بالقانون في ولاية أسترالية

​قالت ولاية فيكتوريا في أستراليا، أمس، إنها ستطرح تشريعاً جديداً، يمنح الموظفين حقاً قانونياً للعمل من المنزل يومين أسبوعياً.

وستسمح القوانين الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، ‌لأي موظف قادر على أداء مهامه من ‌المنزل بممارسة هذا الحق، بصرف ‌النظر عن حجم جهة ‌عمله.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ‌آلان، ​في بيان، أمس، إن «العمل من ‌المنزل ​يحقق فائدة للأسر، لأنه يوفر الوقت والمال، ويسمح لعدد أكبر من الآباء ​بالعمل»، وسيجري تقديم هذا التشريع إلى برلمان الولاية في يوليو المقبل.

وستتضمن القوانين الجديدة أيضاً آلية لتسوية النزاعات، وستحصل أماكن العمل التي تضم أقل من ​15 موظفاً على مهلة حتى يوليو 2027 للامتثال لهذا التشريع الذي يهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة.