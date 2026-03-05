استقبال خاص في حي رمضان

أجواء خاصة، ومدفع رمضان، وترحيب فوق العادة بالعائلات خلال الشهر الفضيل في مدينة إكسبو دبي، التي تستقبل ضيوفها مع شخصيتَي «لطيفة» و«راشد»، حيث ترسم الشخصيتان الابتسامة على الوجوه، قبل أذان المغرب، لتكتمل الفرحة مع دوي الطلقات المحببة للمدفع، ولتبدأ بعدها الفعاليات، والأضواء التي تُزيّن قبة الوصل الأيقونية، مجتذبة الكثيرين إلى عروضها الخلّابة، والأنشطة النوعية التي ينظمها حي رمضان في مدينة إكسبو دبي.