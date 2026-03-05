«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «لندن للكتاب» بأجندة حافلة

تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض لندن الدولي للكتاب 2026، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاع النشر وصناعة المعرفة، وينعقد في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري في قاعة أولمبيا بالعاصمة البريطانية لندن.

وتأتي مشاركة المؤسَّسة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسَّسات الفكرية والمعرفية الرائدة على مستوى العالم.

وتهدف المؤسَّسة، من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز منظومة المعرفة، وتمكين إنتاج ونشر المحتوى المعرفي، ودفع الحوار العالمي حول مستقبل المعرفة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة ودعمها وتمكين مسارات تبادلها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «تحرص المؤسَّسة على المشاركة الدائمة في هذا المحفل المعرفي العالمي الرائد، باعتباره أحد أبرز وأعرق الفعاليات الدولية في مجال نشر الفكر والمعارف وصناعة الكتاب، ومنصةً متميزة تجمع أبرز الشخصيات في مجتمعات الأدب والعلوم مع الناشرين وجمهور القُرَّاء من مختلف أرجاء العالم».

وأضاف: «كما تأتي هذه المشاركة تماشياً مع سعينا المتواصل نحو ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخريطة المعرفية العالمية، وتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها وإسهاماتها في دعم وتمكين الحراك المعرفي وتعزيز الإبداع والتميز الفكري والأدبي على الصعد كافة».

وخلال المعرض، تستعرض المؤسَّسة أبرز مبادراتها ومشروعاتها المعرفية الرامية إلى دعم إنتاج ونشر المعرفة، وتمكين الأفراد بالمهارات والخبرات الحديثة، وتعزيز الابتكار الفكري، مثل «برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«حوارات المعرفة»، و«أكاديمية مهارات المستقبل»، بما يسهم في تسليط الضوء عليها وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. كما تسعى المؤسَّسة، خلال الحدث، إلى التعريف بجهودها المستمرة في تطوير مؤشِّرات المعرفة العالمية، وتصميم وتنفيذ البرامج التي تسهم في بناء مجتمعات معرفية قوية ومستدامة.

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، تعقد «استراحة معرفة» مجموعة من الجلسات، أبرزها «الكتاب العربي بعيون أجنبية» مع الناشر هيثم حسين، و«الشعر وحنين اللغة»، مع الشاعرة فيء ناصر، و«الكتابة بعيداً عن الوطن» مع الروائي همدان دماج، و«إطلالة على أندية القراءة العربية في المملكة المتحدة».

فيما تعقد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جلسة نقاشية بعنوان «إعطاء المعرفة أثراً عالمياً: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، للبروفيسور ديفيد كلارك، الحاصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والبروفيسور نيك رولينز، عضو المجلس الاستشاري لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

