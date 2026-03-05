«قيم» على «سما دبي».. شخصيات بارزة تسرد حكايات ملهمة

برامج نوعية تحمل رسائل توعوية، تُبرز القيم المجتمعية في الإمارات، تقدمها مؤسسة دبي للإعلام عبر قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، خلال الموسم الرمضاني 2026، ما يعكس حرصها على ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم التماسك الأسري والاجتماعي، إلى جانب نشر الوعي الثقافي والإنساني بأسلوب معاصر يواكب تطلعات الجمهور.

ويُعد برنامج «قيم»، الذي يُقدم برعاية جمعية دبي الخيرية، من أبرز البرامج الاجتماعية الرمضانية التي تعرضها قناة «سما دبي» خلال الشهر الكريم، إذ يركز في حلقاته التي تقدمها الإعلامية ديالا علي، على ترسيخ القيم الإنسانية والسلوكيات الإيجابية، وتسليط الضوء على التجارب الشخصية المؤثرة في المجتمع المحلي، ما أسهم في ترسيخ مكانته وحصوله على تقدير جماهيري واسع بفضل رسالته الهادفة وأسلوبه الذي يعكس الالتزام، ويجسّد التواضع، ويبرز أهمية التلاحم المجتمعي.

ويقدم البرنامج عبر حلقاته محتوى يسلّط الضوء على قصص الناس وتجاربهم التي كان لها أثر واضح في حياتهم ومحيطهم، كما يعرف بالمبادرات البناءة وقيمتها المجتمعية، بمشاركة شخصيات بارزة تسرد حكايات مؤثرة وملهمة.

«عام الأسرة»

وقالت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، إن برنامج «قيم» يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة وتوجهاتها الداعمة لـ«عام الأسرة»، ما يعكس أهمية الإعلام ودوره في تعزيز الانتماء لدى أفراد المجتمع.

وأضافت: «يشكل الموسم الرمضاني محطة أساسية في مؤسسة دبي للإعلام، حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز حضور المحتوى الهادف الذي يجمع بين الرسالة المجتمعية والطرح الإعلامي المعاصر، إذ تحرص قناة (سما دبي) على تقديم برامج نوعية تعكس القيم الإماراتية الأصيلة، وتواكب أولويات المجتمع وتطلعاته».

وتابعت سارة الجرمن: «يمثل الموسم الخامس من برنامج (قيم) مساحة مفتوحة للحوار الإيجابي والمشاركة المجتمعية المسؤولة، ما يجعله امتداداً لرؤية القناة في إبراز الدور الإيجابي للإعلام كشريك في بناء الوعي وتعزيز التماسك الأسري، من خلال تسليط الضوء على قصص واقعية وتجارب إنسانية ملهمة تسهم في ترسيخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية. وخلال شهر رمضان المبارك، نعمل على تقديم محتوى يلامس حياة الناس، ويعكس نبض المجتمع، ويؤكد مكانة الإعلام الوطني بوصفه منصة للحوار الإيجابي وتعزيز الهوية الثقافية الإماراتية».

شريك فاعل

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، أن رعاية الجمعية لبرنامج «قيم» تنبع من إيمانها بأهمية دور الإعلام كشريك فاعل في تعزيز القيم الإنسانية وتوطيد التماسك المجتمعي، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يمثل مناسبة لتعزيز روح العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.

وقال: «يشكل برنامج (قيم) منصة إعلامية مؤثرة تسهم في إبراز النماذج الإنسانية الملهمة، وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تعكس جوهر المجتمع المحلي القائم على التضامن والمسؤولية المشتركة. وتأتي مشاركتنا في دعم البرنامج انسجاماً مع رسالة جمعية دبي الخيرية الهادفة إلى نشر ثقافة الخير والعمل الإنساني، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك وقائم على الاستدامة المجتمعية».

ويمتد برنامج «قيم» على مدار 15 حلقة، مدة كل منها نحو ربع ساعة، تبث قبل أذان المغرب.

قدوة للأجيال

يستضيف برنامج «قيم» عبر حلقاته نخبة من الشخصيات المؤثرة للتعرف إليهم ضمن أجوائهم العائلية، واستعراض أثر أسرهم في تنشئتهم، وتحفيزهم، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات بنّاءة صنعت منهم شخصيات مرموقة تمثل قدوة للأجيال، وفي الوقت نفسه، يضيء البرنامج على دور الجهات الحكومية في دعم الأسرة وما تقدمه لها من خدمات.

. 15 حلقة، يمتد فيها البرنامج الرمضاني.