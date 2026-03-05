حديقة حيوانات تطلب المساعدة لتسمية قرد

طلبت حديقة حيوانات في ولاية كونيتيكت (الولايات المتحدة) من الجمهور مساعدتها في تسمية مولودة أنثى قرد العنكبوت ذي الأيدي السوداء، عبر فتح باب التصويت.

وقالت حديقة حيوانات بيردسلي إن الصغيرة وُلدت في 18 ديسمبر، مضيفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرود العنكبوت ذات الأيدي السوداء تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة النظم البيئية للغابات المطيرة. ويواجه هذا النوع تهديدات مستمرة من فقدان الموائل والتجارة غير المشروعة بالحياة البرية، ما يجعل ولادات كهذه ذات أهمية خاصة».

وأطلقت الحديقة استطلاعاً إلكترونياً، تطلب فيه من الجمهور المساعدة في اختيار اسم للمولودة الجديدة.