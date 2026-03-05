5 أخطاء شائعة لمرضى الكلى في رمضان

في شهر رمضان المبارك يحرص الكثير من مرضى الكلى على خوض تجربة الصيام، على الرغم من أن هذا القرار يتطلب التقييم الطبي أولاً، لأن الصيام قد يؤثر في توازن السوائل والأملاح داخل الجسم، ما يضع الكلى تحت ضغط إضافي.

ويقع بعض المرضى الراغبين في الصيام، بمجموعة من الأخطاء التي قد تفاقم حالتهم، من دون أن يدركوا خطورتها. وتالياً يقدم الاستشاري في أمراض الكلى في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتور خالد مزين، خمسة أخطاء متكررة يرتكبها مرضى الكلى في رمضان، موضحاً كيفية تجنبها من أجل صيام صحي وآمن على الكلى.