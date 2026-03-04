«محمد بن راشد للمعرفة» تحتفي بشهر القراءة

قال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن «شهر القراءة يمثل مناسبة وطنية رائدة، تجسِّد التزام دولة الإمارات الاستراتيجي بناء مجتمعات المعرفة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة، التي أطلقتها الدولة لتعزيز الإقبال على الكتاب، وترسيخ القراءة سلوكاً يومياً لدى الأفراد على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية».

وأضاف أن المؤسَّسة تواصل إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة، ويأتي في مقدمة هذه المبادرات مركز المعرفة الرقمي، وبرنامج دبي الدولي للكتابة، كما وزَّعت المؤسَّسة أكثر من 60 ألف كتاب ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ».