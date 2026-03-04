أسود مسنة «تفلت بجلدها» من القتل الرحيم

أفلتت مجموعة مكونة من خمسة أسود، كان من المقرر أن تتعرّض للقتل الرحيم في نيوزيلندا، بجلدها، حيث تم إنقاذها بعدما تدخلت مجموعة من المستثمرين لإنقاذها.

وكانت محمية كامو للحياة البرية اضطرت إلى إغلاق أبوابها، العام الماضي، بعد نفاد التمويل، واعتبر المسؤولون نقل هذه الحيوانات أمراً مستحيلاً، بسبب عُمر الأسود المتقدم وحالتها الصحية.

وكشفت مجموعة من عشاق الحيوانات والمستثمرين، تُسمى مشروع «ليونهارتس بروجت» أمس، عن تدخلها لإنقاذ الأسود.

وقالت المجموعة في بيان: «اشترينا أرضهم وأغلقنا البوابات أمام الجمهور، وحوّلنا الحديقة السابقة إلى ملاذ خاص للتقاعد».

وأضافت: «لا مزيد من العروض أو الحشود، فقط سنوفر السلام والكرامة وأفضل رعاية يمكن أن يحتاج إليها أسد تقدم به العُمر».

وكانت المجموعة أطلقت نداء لتمويل جماعي لإطعام ورعاية الأسود الخمسة، معتبرة أن «عملية الإنقاذ اكتملت، لكن التقاعد بدأ للتو، وإن إطعام ورعاية خمسة أسود مسنة يكلف آلاف الدولارات كل أسبوع، ونحن بحاجة إلى أن يتقدم مجتمعنا ويساعدنا في تمويل (سنواتها الذهبية)».