على مائدة التسامح في بلاد المهجر

لرمضان في مدن المهجر نكهات متعددة تتميز بمزيج فريد من الثقافات، حيث يحمل الناس نكهات بلدانهم المختلفة التي تنتمي جذورهم إليها، لتتلاقى جميعها على مائدة واحدة، كما هو الحال هنا في الصور التي تضم الصائمين بإفطار جماعي في هولندا، وتحديداً في مسجد أولو في حي لومبوك في مدينة أوتريخت، خلال شهر رمضـان المبارك.

وتحرص الجالية المسلمة في أوتريخت التي تعدّ مركزاً حيوياً نابضاً بالحياة والتنوع، على الاحتفاء بأيام وليالي الشهر الفضيل، والتعارف والتواصل خلال هذه الفترة التي ينتظرونها من العام إلى العام، جالبين معهم أفراد عائلاتهم وثقافاتهم المتنوعة التي تلتقي كلها في ظلال التعايش والمحبة والتسامح والخير، والعطاء والتكافل والتراحم، وغيرها من القيم السامية التي يوصي بها الدين الحنيف، والتي تتجلى بشكل عملي خلال شهر رمضان الفضيل، وتضم الكل تحت أنوار الأهلة والزينات المختلفة التي تعبر عن المظاهر الرمضانية الجميلة.