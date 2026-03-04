«إفراج».. عمرو سعد يستعرض مهاراته بأسلوب السهل الممتنع

نجح النجم المصري عمرو سعد في لفت الأنظار بمسلسل «إفراج» الرمضاني، محققاً تفاعلاً من قبل الجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي نسب المشاهدة.

استطاع سعد من البداية أن يقدم أداءً تميّز بقدرته العالية على التقمص النفسي لشخصيته، حيث استعرض مهاراته في تجسيد التحولات الدرامية المعقدة، جامعاً بين القوة والهشاشة الإنسانية بأسلوب السهل الممتنع.

وشهد المسلسل حضوراً لافتاً لمجموعة من النجوم الذين أسهموا في تعزيز القيمة الفنية للعمل، وعلى رأسهم الفنانة تارا عماد التي أثبتت نضجاً فنياً، وقدمت شخصيتها بهدوء، متمكنة من أدواتها الفنية لتكون ركيزة أساسية في الخط الدرامي للمسلسل.

كما برزت جهاد حسام الدين التي قدمت أداءً مفعماً بالحيوية، واستطاعت بصدق تعبيراتها أن تترك بصمة واضحة لدى المشاهدين في كل مشهد ظهرت فيه، وكانت المفاجأة أحمد عبدالحميد في دور عوف الأخ الحاقد بأداء قوي ينم عن موهبته.

يشار إلى أن مسلسل «إفراج» يجمع بين نخبة من نجوم الشاشة الصغيرة، ويستمر في عرض حلقاته المشوقة التي تحمل المزيد من المفاجآت في النصف الثاني من الشهر الكريم.

والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة عمرو سعد، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وأحمد عبدالحميد، وسما إبراهيم، ودنيا ماهر، وعبدالعزيز مخيون، وعلاء مرسي، بجانب آخرين.

