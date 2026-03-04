إرشادات لتجنب عسر الهضم في رمضان 5

خلال شهر رمضان المبارك تتبدل العادات الغذائية، وينتقل الجسم من نظام الوجبات الموزعة على مدار اليوم إلى وجبتين رئيستين فقط، تفصلهما فترة من الصيام والجوع، ما يتسبب عند البعض بالإفراط في تناول المأكولات الدسمة والحلويات بكثرة، وهي عادات بمجملها تجعل مشكلة عسر الهضم من أكثر المشكلات شيوعاً خلال الشهر الفضيل.

وقدّم الاستشاري في الجهاز الهضمي بمستشفى فقيه الجامعي، الدكتور حكم البلص، خمسة إرشادات يمكن من خلال الالتزام بها التخفيف من عسر الهضم الذي يعانيه البعض خلال الشهر الكريم.