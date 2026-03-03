ما ذنب الجيران؟.. يكاد يتسبب بكارثة خلال محاولته قتل عناكب في منزله

تبحث الشرطة الأميركية عن رجل تسبب بحرائق التهمت وحدات سكنية متصلة عدة، بعدما أشعل النار في منزله ليتخلص من عناكب.

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة منطقة جبال بوكونو (بنسلفانيا)، فقد استجابت الشرطة لبلاغ حريق في مبنى في 23 فبراير الماضي. وأوضحت أن الحريق بدأ في المنزل رقم 616 في شارع أونكوس، وامتد ليشمل ثلاثة منازل أخرى متصلة.

ولدى وصولهم، تحدث أفراد الشرطة مع شاهد عيان أفاد بأنه شاهد مالك الوحدة رقم 616، شون ماكديرموت، وهو يشعل حرائق صغيرة داخل المنزل طوال اليوم. وأفاد بأن ماكديرموت قال إنه بحاجة لقتل العناكب الموجودة في المنزل. وأضاف أنه أشعل ناراً خفيفة على الأرض، ثم وضع أريكة صغيرة فوقها.

ونقلت محطة «69 news» عن الشاهد قوله إنه كان يطفئ الحرائق باستمرار، بينما كان ماكديرموت يشعلها، حتى تسبب في النهاية باشتعال المنزل كاملاً، وامتداد الحريق لمنازل أخرى. وبحسب البيان، فرّ ماكديرموت من مكان الحادث بشاحنة نقل.

وتقول السلطات إن ماكديرموت مطلوب الآن بتهم الحرق العمد، والتسبب في كارثة أو تعريض الآخرين لخطرها، والإتلاف الجنائي، وتعريض حياة الآخرين للخطر بتهور.