بيع ميدالية من أولمبياد 1896 بأضعاف سعرها المتوقع

بيعت إحدى ميداليات أول دورة ‌للألعاب ​الأولمبية الحديثة بنحو أربعة أمثال سعرها المتوقع في دار مزادات دنماركية، أول من أمس، وبيعت الميدالية الفضية التي تعود لأولمبياد أثينا 1896، بمبلغ 900 ألف كرونة دنماركية (141 ألفاً و658 دولاراً أميركياً) من دون احتساب عمولة المشتري، أو بمليون و152 ألف كرونة شاملة الرسوم (181 ‌ألفاً و323 دولاراً)، في مزاد برون راسموسن آرتس أوكشنيرز عبر الإنترنت. وكان ‌من المتوقع أن تبلغ ‌قيمة الميدالية ما بين 200 ‌و300 ألف كرونة دنماركية (31480 - ‌47220 دولاراً).

ونقش الفنان الفرنسي جول كليمان ​شابلان على ‌الميدالية ​صورة زيوس وهو يحمل في يده كرة تعلوها نايكي (إلهة النصر)، ملوحة بغصن زيتون، ويظهر ​على ظهر الميدالية الأكروبوليس والبارثينون مع نقش يوناني بعبارة «الألعاب الأولمبية الدولية - أثينا 1896».

وشارك 241 رياضياً من 14 دولة، بينها الدنمارك في أولمبياد 1896. وفي حين ذكرت دار المزادات أن فيغو ينسن ‌أصبح أول بطل أولمبي في رفع الأثقال في ​الدنمارك، إلا أنها لم تستطع تأكيد ما إذا كانت الميدالية تخلد هذا الإنجاز.