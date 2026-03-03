5 نصـــائــــح.. لتفادي الخمول والتعب خلال الصيام

خلال ساعات الصيام قد يعاني البعض خمولاً وتعباً، وينخفض مستوى التركيز والطاقة، بسبب التبدل في نمط الحياة ومواعيد الوجبات، والسهر المتكرر.

هذا الخمول لا يرتبط بالصيام بحد ذاته، بقدر ارتباطه بالعادات المرافقة له، إذ يمتلك الجسم القدرة على التكيّف مع ساعات الإمساك عن الطعام الطويلة، لكنه يحتاج إلى إدارة متوازنة للعادات الغذائية والراحة، للحفاظ على نشاطه.

وتالياً تقدم أخصائية التغذية العلاجية في مجموعة السعودي الألماني، ورود شاكر، خمس نصائح للتخفيف من حالة الخمول التي قد يعانيها بعض الصائمين.



