5 نصائح للتعامل مع "شات جي بي تي" ..لإجابة "ذكية" يجب أن يكون السؤال "ذكياً"

قد يكتفي كثيرون عند استخدامهم شات جي بي تي أو جيميني للمرة الأولى بطرح سؤال بسيط، ليحصلوا على إجابة جيدة لكنها عامة.

لكن خبراء الذكاء الاصطناعي يؤكدون أن سر الحصول على نتائج دقيقة ومبهرة يكمن في صياغة السؤال بذكاء، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

تخيل مثلا أنك تخاطب طاهياً ماهراً: إذا قلت له "حضّر لي عشاءً"، قد تحصل على طبق عشوائي، أما إذا طلبت "لازانيا نباتية خالية من الغلوتين مع ريحان إضافي"، فستحصل على ما تريده بالضبط. لذلك إذا كنت ترغب بإجابة "ذكية" عليك مخاطبة الذكاء الاصطناعي "بذكاء" وهنا بعض النصائح:

1- قدّم السياق الكامل

عند صياغة طلبك، لا تكتفِ بوصف المهمة، بل امنح المحرك تفاصيل عن الجمهور المستهدف، ونبرة النص، والطول المناسب، والموضوع الرئيسي، تماماً كما تضع إحداثيات GPS للوصول إلى وجهة محددة.

2- أضف التفاصيل الدقيقة

في تجربة عملية للتخطيط لرحلة إلى ليما في بيرو مثلاً، تحسّنت النتائج تدريجياً عند إضافة الاهتمامات الشخصية مثل تفضيل الفن والتاريخ، وتجنب المطاعم الفاخرة، مع تزويد المحرك بروابط مقالات مرجعية.

3- اطلب من الذكاء الاصطناعي تقييم نفسه

يمكنك أن تسأل شات جي بي تي أو جيميني عن مدى ثقته في إجابته وما الذي يمكن تحسينه، بل وتزويده بمصادر إضافية ليعيد صياغة الإجابة بدقة أكبر.

4- استخدم قالباً ثابتاً للأسئلة

لتحقيق الاتساق، يمكن إنشاء نموذج أساسي يتضمن المهمة، الجمهور، الهدف، الأسلوب، نوع المخرجات، الطول المناسب، النقاط الرئيسية، والمصادر، مع تحديد ما يجب تجنبه.

5- افصل بين الإعداد والمهمة

ابدأ دائماً بإعطاء خلفية شاملة، ثم أرسل الطلب الفعلي في رسالة منفصلة، ما يسهل متابعة العمل وتعديل المخرجات.

القاعدة الذهبية بسيطة كلما كانت مدخلاتك أوضح وأكثر تحديداً، كانت نتائج الذكاء الاصطناعي أدق وأقرب لما تبحث عنه.