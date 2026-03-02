مشاكل بالعمود الفقري وصعوبة بالمشي .. هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية شديدة

كشف مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر، أنه تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، ما استدعى دخوله المستشفى، حيث قضى ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة.

وأوضح المصدر أن شاكر يرقد حالياً بمنزله وسط رعاية أفراد أسرته، لكنه لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي، نظراً لمعاناته من مشاكل في العمود الفقري، حيث خضع لجراحة دقيقة بالفقرات القطنية خلال شهر يناير الماضي، وما زال يعاني من مضاعفات تلك الجراحة، وقد اشتد عليه الألم منذ أيام، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد أعربتعن قلقها بشأن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد نشرها منشوراً دعت فيه الجمهور للدعاء له بالشفاء.

وذكرت مصطفى في منشورها: "أخي الذي لم تلده أمي… وعشرة العمر الجميل وصديقي الفنان الكبير هاني شاكر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك".

وأضافت: "اللهم اشفه شفاءً تاماً كاملاً لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يا رب، دعواتي لك لا تنقطع، بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائماً بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام".

وكان الفنان المصري قد واجه شائعات حول تضخم ثروته، حيث نفى بشكل قاطع ما تردد عن امتلاكه ثروة تقدر بـ"مليار دولار"، واصفاً هذه الأرقام بالمبالغ فيها وغير الواقعية.

وأوضح شاكر في تصريح تلفزيوني أن التزاماته الفنية والعائلية لا تسمح بتحقيق مثل هذه الثروات "الخرافية"، مؤكداً أن واقعه المادي بعيد تماماً عن الأرقام المتداولة التي تتطلب نشاطاً تجارياً مربحاً، وهو ما لا يملكه. كما أكد عدم وجود مشروعات تجارية خاصة به تؤهله لجمع هذه المبالغ المزعومة. وكشف شاكر أن أكبر مبلغ أنفقه في الآونة الأخيرة كان لتشطيبات منزله الجديد، والذي بلغت تكلفته حوالي 50 مليون جنيه مصري.