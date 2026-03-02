سائحان بريطانيان يزيفان اختطافهما لتمويل إجازة في منتجع

أُلقي القبض على سائحين بريطانيين في بينيدورم بتهمة تدبير عملية اختطاف وهمية غريبة لابتزاز 725 جنيهًا إسترلينيًا من أحد أقاربهما، وذلك لتمويل عطلة طويلة في منتجع كوستا بلانكا الشهير. ويُتهم الرجلان، البالغان من العمر 37 و51 عامًا، بتدبير جريمة مُزيّفة استدعت استجابة أمنية واسعة النطاق، شملت وحدات متخصصة من مدريد.

وبحسب التقارير، أرسل الرجلان إلى قريب لهما في المملكة المتحدة مقطع فيديو مُفبركًا يُظهر أحدهما، مُغطى بالدماء ومرعوبًا، وهو يتعرض للتهديد بسكين من قِبل الآخر الذي انتحل شخصية الخاطف. وتلت ذلك تسجيلات صوتية لمطالب فدية، تُحذر من أن "الرهينة" سيُقتل ما لم يتم تحويل 725 جنيهًا إسترلينيًا (975 دولارا) إلى حساب مصرفي مُحدد. وأبلغ أفراد العائلة المذعورين السلطات البريطانية، التي بدورها أحالت البلاغ إلى الإنتربول.

وقال موقع " يورو ويكلي" أنه تم حشد جميع موارد الشرطة المحلية المتاحة، ونشر وحدة متخصصة لمكافحة الاختطاف والابتزاز من مدريد. وتواصل الضباط مباشرةً مع قريب الضحية، وحصلوا على صور وتفاصيل، وحددوا فندقًا كان الخاطف المزعوم قد نزل فيه قبل أيام مع رجل بريطاني آخر.

وفيما كانت الاستعدادات جارية لاقتحام محتمل للفندق رصد ضباط المراقبة الرجلين يخرجان من المبنى معًا. وكانا يتحدثان بودّ ويبدوان في غاية الاسترخاء.

واعترضت الشرطة طريقهما وتعرفت عليهما، وسرعان ما تبين لها أن "الاختطاف" كان مدبرًا لابتزاز المال. وأُلقي القبض عليهما للاشتباه في تزوير جريمة والاحتيال. وأثناء أخذ بصماتهما في مركز شرطة قريب، اكتشف الضباط أن الخاطف المزعوم استخدم اسمًا مزيفًا عند تسجيل دخوله الفندق وأثناء اعتقاله، مما أدى إلى توجيه تهم إضافية إليه بانتحال الشخصية.

وأكد متحدث باسم الشرطة الوطنية الإسبانية في أليكانتي أن "ضباطًا في بينيدورم ألقوا القبض على رجلين بريطانيين، يبلغان من العمر 37 و51 عامًا، بتهمة تمثيل عملية اختطاف بهدف جمع المال بسرعة".

وسيضطر الرجلان الآن إلى تمديد إقامتهما في إسبانيا، إذ يواجهان احتمال السجن، بالإضافة إلى مطالبات بتعويضات كبيرة لإهدار موارد الشرطة وتعطيل العمليات في المنتجع.