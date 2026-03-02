ابن عشر سنوات يقاضي والده بعد أن أنفق مدخراته على زفافه الثاني

أثارت قضية صبي يبلغ من العمر عشر سنوات من مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان شمال الصين، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مؤخرًا، بعدما تبين أن والده أنفق جميع مدخراته ليتزوج امرأة ثانية. ونقل موقع "أوديتي" أن والد الطفل الذي يدعى شياوهوي، كان بعد طلاقه من والدة الطفل فتح حسابًا بنكيًا لابنه وأودع فيه ما يُعرف بـ"أموال المظاريف الحمراء" على مر السنين، إلا أنه في مرحلة ما، التقى الأب بامرأة أخرى وقرر الزواج منها، وعندها أُرسل شياوهوي للعيش مع والدته.

وبعد زواج والد شياوهوي مرة أخرى، اكتشفت والدة الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أن طليقها قد سحب جميع مدخرات ابنهما واستخدمها لتغطية نفقات الزفاف. في ذلك الوقت، كان شياوهوي قد ادخر أكثر من 80 ألف يوان (11700 دولار أمريكي)، وهو مبلغ كبير بالنسبة لطفل في مثل عمره. وعندما واجه شياوهوي والده وطلب مدخراته، قيل له إن المال جاء في معظمه من عائلته وأصدقائه، وأنه ينوي إعادته فقط عندما يبلغ شياوهوي سن الرشد. وبعد عدة محاولات لإقناع والده، رفع شياوهوي دعوى قضائية ضده.

وعلى الرغم من محاولات الأب إقناع القضاة بأنه من حقه التصرف في مدخرات شياوهوي كما يشاء، وأن الدعوى القضائية برمتها كانت بتحريض من والدة الصبي، إلا أن المحكمة قضت بأن أموال الهبة هي ملكٌ قانوني لشياوهوي كملكية شخصية له، وأن والده قد انتهك هذا الحق، على الرغم من كونه الوصي القانوني على الصبي.

وفي حكمها، أمرت المحكمة والد شياوهوي بإعادة جميع مدخرات الصبي، بما في ذلك الفائدة، التي بلغت 82750 يوان (12060 دولارًا).