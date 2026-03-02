انفجار هاتف ينقذ حياة برازيلي من كلبين شرسين

نجا رجل برازيلي من هجوم شرس شنّه عليه كلبان ضخمان، بعدما انفجر هاتفه المحمول في جيبه، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع Oddity Central القصة الغريبة من مدينة كاسكافيل في ولاية بارانا، حيث تعرّض رجل يُدعى رينالدو لهجوم مفاجئ أثناء توجهه إلى عمله.

وكان رينالدو، وهو ميكانيكي سيارات، يسير إلى مقر عمله في وقت عندما اعترض طريقه كلبان ضخمان. وقبل أن يستوعب خطورة الموقف، وجد نفسه يقاتل للدفاع عن حياته في مواجهة الهجوم العنيف.

ويتذكر رينالدو تفاصيل اللحظات العصيبة قائلًا: «انقضّ أحدهما على حلقي. ضربته، لكنه حاول عضّ ساقي، إلا أنه أمسك بالهاتف الموجود في جيبي، فانفجرت بطاريته. كان الأمر خطيرًا، لكنه أنقذني. كان موقفًا غريبًا».

وأضاف: «لم يكن الهاتف قديمًا، فقد اشتريته قبل نحو عشرين يومًا فقط، لكنه أنقذ حياتي».

وأدّى انفجار الهاتف إلى احتراق سروال الميكانيكي الشاب وإصابته بحروق في ساقه، إلا أن دويّ الانفجار وفجائيته أرعبا الكلبين ومنحاه وقتًا ثمينًا مكّنه من الإفلات والابتعاد عن المكان، قبل أن يتمكن من الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة.

ورغم المحنة التي كادت تودي بحياته، قرر الرجل البرازيلي عدم مقاضاة مالك الكلبين، بعدما قدّم له اعتذارًا رسميًا ووافق على تحمّل تكاليف العلاج الطبي، إضافة إلى تعويضه عن الهاتف المتضرر.