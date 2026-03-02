خسوف كلي للقمر غداً.. والإمارات تشاهد آخر مراحله

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان ، أن الخسوف الكلي للقمر المتوقع أن يبدأ مساء غدا الثلاثاء مع انتصاف شهر رمضان المبارك، سيستمر 59 دقيقة ، ولن تشاهده الدول العربية باستثناء الإمارات وسلطنة عمان حيث ستشاهدان آخر مراحله.

وذكر أن خسوف القمر الكلي يبدأ في تمام الساعة 11:04 بالتوقيت العالمي، وينتهي في تمام الساعة 12:03 بالتوقيت العالمي أي لمدة 59 دقيقة ، موضحا أنه خلال الخسوف الكلي، عندما يكون القمر داخل ظل الأرض بالكامل، سيظهر بلون برتقالي محمر، وهو لون غروب وشروق الشمس في الغلاف الجوي للأرض.

ويبلغ الخسوف ذروته في تمام الساعة 11:34 بالتوقيت العالمي، ويكتمل القمر البدر في تمام الساعة 11:38 بالتوقيت العالمي .

تبدأ المراحل الجزئية في تمام الساعة 9:50 بالتوقيت العالمي ، وتنتهي في تمام الساعة 13:17 بالتوقيت العالمي ، سيكون الخسوف الكلي مرئيًا من شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والأميركتيين.

وذكر الجروان أنه لن يشاهد الخسوف الكلي في البلاد العربية ، إلا في دولتي الامارات وسلطنة عمان حيث ستشهدان اخر مراحل الخسوف القمري ،وهي مرحلة شبه الظل من نهاية الظاهرة التي تنتهي الساعة 14:23 بالتوقيت العالمي اي مع اذان المغرب في الإمارات، مرحلة شبه الظل لا تميز بسهولة يكون فيها خفوت طفيف في ضوء القمر .