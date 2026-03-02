5 نصـــائــــح.. لمرضى حصوات المرارة في رمضان

تكثر الولائم الغنية بالأكلات الدسمة في شهر رمضان المبارك، فضلاً عن تناول الكثير من الحلويات الغنية بالدهون، والتي تحدث تغييراً في النمط الغذائي المعتاد.

وخلال ساعات الصيام الطويلة تبقى المرارة في حالة هدوء، لكن مع تناول الوجبات الدسمة تتعرّض لتحفيز قوي ومفاجئ لإفراز العصارة الصفراوية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض حصوات المرارة التي قد تظهر أو أنها تكون موجودة وتتحرك بسبب التبدل في النظام الغذائي.

وتالياً يقدم الأخصائي في الجراحة العامة في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتور هيثم مراد، خمس نصائح أساسية تساعد على تفادي أزمات حصوات المرارة خلال شهر رمضان.



