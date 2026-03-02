رمضان البحرين.. موسم الألفة والتقاليد الأصيلة

يحمل شهر رمضان في مملكة البحرين طابعاً خاصاً، تتداخل فيه العادات الموروثة مع ملامح الحياة المعاصرة، حيث تتزين البيوت والشوارع قبل بدء شهر الصوم، استعداداً لاستقباله. وتتسم الحياة الاجتماعية في البحرين بكونها تحمل الكثير من العادات التي تعبر عن الروحانيات وقِيَم التكافل الاجتماعي.

وتعتمد الموائد البحرينية على أطعمة ومأكولات شعبية، ومنها الهريس والثريد والجريش والكباب، فيما يُعدّ طبق الحلويات الأساسي هو اللقيمات، وتشترك المائدة البحرينية مع العديد من الموائد العربية، كوجود الشوربة واللبن والتمر، وكذلك السمبوسك.

ولا تغيب العادات الموروثة عن الشعب البحريني، ومنها عادة «النقصة» التي يتبادل فيها سكان الحي الواحد، الأطباق التراثية التي يحضّرونها على نحو يومي.

أما «الغبقة» فتُعدّ المساحة الاجتماعية التي تميّز عادات البحرينيين، حيث يجتمع أفراد العائلة أو الأصدقاء بعد أداء صلاة التراويح حول مائدة عامرة بالأطباق التراثية والحلويات، وتُعدّ هذه العادة، من العادات التي تُعزّز صلة الرحم وتحيي روح الألفة بين الناس، وتطورت اليوم لتشمل غبقات تنظمها المؤسسات والشركات، إلى جانب الغبقات العائلية التقليدية.

وتشهد المساجد في البحرين اكتظاظاً خلال شهر رمضان، لاسيما خلال صلاة التراويح والتهجد، إذ يحرص البحرنيون على أداء الشعائر الدينية، وتلاوة القرآن الكريم، لاسيما في العشر الأواخر، فيما تكثر خلال رمضان الصدقات وموائد الخير التي تبرز قِيَم التضامن الاجتماعي والعطاء التي يُرسخها الشهر الفضيل.

ومن العادات الشعبية القديمة التي لم تغبْ عن المجتمع البحريني، هي «القرقاعون» أو القرقعان ويتم الاحتفال فيها في النصف من رمضان، ويرتدي الأطفال الملابس التراثية، ويجوبون الأحياء مرددين أناشيد خاصة، بينما يقدم لهم الأهالي الحلوى والمكسرات.

وتنتشر في البحرين المجالس الرمضانية التي تناقش القضايا المختلفة، لتتحول معها ليالي الشهر الكريم إلى مساحة للحوار وتبادل الآراء، ما يجعل الشهر حافلاً بالفعاليات التي تتعدى حدود العبادة والطقوس الدينية.

وعلى الرغم من التبدل في نمط الحياة، فإن شهر رمضان في البحرين يبقى موسماً جامعاً بين العبادة والموروث، وتتجدد فيه القِيَم الأصيلة بقالب معاصر، وتبقى العائلة محور المشهد، وتُعزّز أيامه معاني الرحمة والتسامح.

