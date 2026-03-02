دبي مدينة الحياة.. حافلة بـ «الولفة» والنجوم والموسيقى

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة استثنائية من الأنشطة والحفلات والعروض التي تستضيفها المدينة خلال الشهر الجاري، وتتضمّن رحلات ترفيهية متنوعة تلبي جميع الأذواق، وتضمن للمقيمين والزوار على امتداد المدينة الاستمتاع بشهر غني بالفعاليات الحصرية، من التجارب الثقافية الخاصة بالموسم الرمضاني واحتفالات عيد الفطر السعيد، إلى جانب الحفلات الموسيقية التي تحييها نخبة من النجوم، والعروض المسرحية.

ويستمر «موسم الوُلفة» الذي يجمع بين مناسبات بارزة في الإمارات، في مقدمتها: شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد.

ويكشف برنامج الموسم عن فعاليات مميزة تمتد على مستوى دبي خلال الشهر الجاري، تسودها أجواء من الألفة والمحبة والفرح، ويضم أنشطة ثقافية وتجارب تفاعلية تُحيي الموروث العريق، وتعكس كرم الضيافة الأصيل. وستمنح احتفالات عيد الفطر السعيد في مختلف أنحاء دبي، أفراد المجتمع فرصة لالتقاء الأحبة وسط أجواء تعكس جوهر الألفة والترابط، من خلال برنامج حافل بالفعاليات الممتعة، والعروض الترويجية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وغيرها كثير.

«أصداء الزمن»

وفي الخامس من الشهر الجاري، في «دبي أوبرا»، ستُحيي الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أمسية موسيقية بعنوان «أصداء الزمن: ابن عربي»، تكريماً لإرث الفيلسوف الأندلسي الكبير.

ويمزج العرض بين السيمفونيات الكلاسيكية والتوزيع الأوركسترالي المعاصر، في توليفة فنية تحتفي بعمق التراث العربي ورمزيته، لتمنح الجمهور تجربة سمعية وبصرية مفعمة بالإبداع والتأمل.

وخلال الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس الجاري، ستعرض المسرحية الكوميدية الفرنسية الشهيرة «الاسم الأول» على خشبة مسرح ذا جانكشن، في إطارٍ كوميدي لا يخلو من الذكاء الساخر والمواقف المفاجئة. وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأمسيات نابضة بالمرح والمفارقات الكوميدية التي جعلت هذا العمل من أبرز العروض المسرحية داخل فرنسا وخارجها.

كلاسيكيات عربية

أما في مدينة إكسبو دبي، فستقدّم «أوركسترا فردوس»، الرائدة والمكوّنة من عازفاتٍ بارعات، باقة من الكلاسيكيات العربية، في عرض يمزج بين الأصالة الموسيقية واللمسات العصرية على مسرح مدينة إكسبو دبي في السابع من الشهر الجاري.

وفي الثامن من الشهر الجاري، وعلى مسرح دبي أوبرا سيحتفي عرض الباليه «سفيتلانا زاخاروفا: باليه غابرييل شانيل» بمسيرة وإرث أيقونة التصميم العالمية كوكو شانيل، ويجمع بين الرقص الكلاسيكي والموسيقى وتصميم الأزياء في عرض مسرحي واحد.

فيما سيعود نجم الكوميديا البريطاني، مو غيليغان، إلى «دبي أوبرا» في 18 الجاري، ليُحيي عرضاً يُقام لليلة واحدة فقط، يجمع بين أسلوبه المرح وحضوره المسرحي الحيوي، ليمنح الجمهور أجواءً مرحة ولحظات من الضحك والمتعة في أمسية لا تفوّت.

وسيُحيي منسّق الأغاني الأسترالي الشهير عالمياً سوني فوديرا أمسية موسيقية تنبض بإيقاعات الهاوس، ليقدّم في فندق فايف لوكس بجميرا بيتش ريزيدنس مجموعة من أبرز أعماله التي تصدّرت القوائم العالمية. ويَعِد الفنان زواره من عشاق الموسيقى الإلكترونية بعرض حيوي يشعل الأجواء حماسة وإيقاعات فريدة في 21 الجاري.

وستعتلي فرقة الهيب هوب وو-تانغ كلان خشبة «كوكا كولا أرينا» خلال 22 الجاري، في ليلة تحتفي بعقود من الموسيقى التي أعادت تعريف هذا النمط الغنائي. ويمنح الحفل الجمهور فرصة الاستمتاع بأشهر أعمال الفرقة إلى جانب مقطوعات جديدة تُقدَّم لأول مرة ضمن جولتهم العالمية.

كما سيعود الكوميدي ماكس أميني بأسلوبه العفوي المرح إلى «دبي أوبرا» بعرض جديد يمزج في 23 الجاري بين السخرية الذكية والمواقف اليومية.

عروض لا تفوت

وستقدّم عازفة البيانو الشهيرة يوغا وانغ عرضاً موسيقياً في 26 الجاري تستعرض خلاله براعتها وقدراتها التقنية والتعبيرية المميزة، في أمسيةٍ لا تفوّت في «دبي أوبرا».

وستعود فرقة بيغ تايم راش، إحدى أشهر الفرق الموسيقية عالمياً، إلى دبي في 26 الجاري لتُحيي حفلاً، تقدم خلاله مجموعة من أعمالها المميزة، على مسرح «كوكا كولا أرينا».

حفل «جوش غروبان» – جولة GEMS العالمية في دبي

وفي 27 الجاري، سيصل المغني وكاتب الأغنيات العالمي جوش غروبان إلى دبي ضمن جولته العالمية GEMS، ليقدم مجموعة من أشهر أعماله، إلى جانب تشكيلة من أحدث إصداراته المميزة، في «كوكا كولا أرينا».

وخلال 27 و28 الجاري، سينظم حفل «أغاني المسلسلات» على مدار ليلتين متتاليتين في «دبي أوبرا»، لإحياء الروائع الموسيقية لأشهر المسلسلات التلفزيونية العربية، في رحلةٍ تأخذ الحضور إلى الزمن الجميل.

وسيحظى عشاق الموسيقى بفرصة للاستمتاع بأنغام التيكنو والديب هاوس التي تقدمها فرقة Keinemusik الألمانية، وسط تجربة موسيقية صحراوية فريدة في باب الشمس أرينا، وذلك في 28 الجاري.

وستجمع أمسية 28 الجاري على مسرح «كوكا كولا أرينا» اثنتين من أكثر فرق موسيقى البوب شهرةً في العالم، هما A1 وMusic Travel Love. ويقدم الحفل المرتقب أغنيات A1 التي احتلت المراتب الأولى في العالم، والطابع الهادئ والتأمّلي لأعمال فرقة Music Travel Love الموسيقية.

بينما سيصل نجم الكوميديا شون شدياق إلى دبي في 29 الجاري، ليقدم عرضاً يجمع بين مجموعة من المواقف اليومية الساخرة والقصص المضحكة التي يشتهر بها، ويمنح الجمهور أمسية كوميدية استثنائية تتسم بالبهجة، في «كوكا كولا أرينا».

وستُحيي فرقة G Save the Queen حفلاً موسيقياً نابضاً بالحيوية لليلة واحدة في 30 الجاري في «دبي أوبرا»، تكريماً لفرقة الروك البريطانية «كوين»، لتتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالموسيقى البريطانية وأشهر الأغنيات التي ميّزت الأيقونة الراحل فريدي ميركوري.

«ذا لافتر فاكتوري»

ضمن جدول فعاليات دبي خلال مارس الجاري، ستعود عروض «ذا لافتر فاكتوري» بنسختها الجديدة لشهر مارس الجاري (خلال 6 و7، و13 و14 مارس) بمجموعة من نجوم الكوميديا العالميين، لتقدم أمسيات مفعمة بالأجواء التفاعلية والحس الفكاهي، ما يجعلها تجربة لا تُفوّت لعشاق الكوميديا في فندق ستوديو وَن.

