أنامل تبصر الآيات المباركة في إندونيسيا

يتميّز شهر رمضان المبارك في إندونيسيا بأجواء روحانية مميّزة، تعكس عمق التدين في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

ففي العاصمة جاكرتا، يؤدي المسلمون صلواتهم في مساجد وباحات وأسواق مفتوحة، مثل سوق «تانه أبانغ» للنسيج، حيث تتحول المساحات التجارية إلى ساحات عبادة تعج بالمصلين الذين يفترشون الأرض في مشهد يُجسّد تلاحم الحياة اليومية مع الشعائر الدينية.

وفي مدينة سورابايا بمقاطعة جاوة الشرقية، يبرز جانب آخر من روح الشهر الفضيل، إذ يحرص طلبة من ذوي الإعاقة البصرية على تلاوة القرآن الكريم بطريقة «برايل» داخل مدارسهم، في صورة تعكس اهتمام المجتمع بتمكين الجميع من المشاركة في الأجواء الإيمانية لرمضان.

كما يُحيي المسلمون في إندونيسيا، ليالي الشهر الفضيل بتلاوة القرآن وبالأعمال الخيرية.

وتزدحم المساجد والأسواق الشعبية قبيل الإفطار، بينما تتزين الشوارع بالفوانيس والديكورات التقليدية، ليبقى رمضان مناسبة دينية واجتماعية تُعزّز قِيَم التضامن والتكافل في المجتمع الإندونيسي.