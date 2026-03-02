ليالي رمضان تتواصل في متحف زايد الوطني

تواصل ليالي رمضان في متحف زايد الوطني استقبال العائلات وأفراد المجتمع في أمسيات تنبض بالتأمل والتواصل من خلال تجارب مشتركة تجمع الجميع.

ومع حلول موعد أذان المغرب كل يوم، يُطلق مدفع الإفطار الرمضاني من أرض المتحف، إحياءً لتقليد أصيل، وترسيخاً لدور المتحف كمساحة حية تحتفي بالعادات والتقاليد الثقافية المشتركة، وبالتراث الإماراتي الذي مازال يُعاش ويُحتفى به. ويستمر البرنامج الرمضاني في المتحف حتى 20 من الشهر الفضيل، فيما تواصل حديقة المسار طوال الشهر استضافة مجموعة من تجارب المأكولات المؤقتة التي تقدم وجبات خفيفة ليلية من أوقات الإفطار حتى منتصف الليل.