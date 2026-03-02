متنافسون في الخير بوطن العطاء

بعد أن أنجزت مهمتها الرمضانية في توزيع إفطار صائم، والإسهام في مشاهد الخير التي تملأ شوارع الإمارات وإشاراتها وساحاتها طوال الشهر الفضيل.. متطوعة من جمعية دبي الخيرية تفطر على قطرات من الماء أمام مسجد النور في الشارقة، حيث يتسابق كثيرون بين جنبات هذا الوطن المعطاء على المشاركة، والتنافس في تقديم يد العون، وتجسيد الأصالة والقِيَم السامية التي تكسو الإمارات بطولها وعرضها، وتُعدّ جزءاً من روحها الأصيلة.