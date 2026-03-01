رمضان ليبيا.. أسواق عامرة بالروائح والحلويات التقليدية

يقف الباعة خلف طاولاتهم، وتحيط بهم أصناف متنوعة من المأكولات الساخنة، بينما ينتظر الزبائن دورهم في مشهد يعكس حيوية الأسواق الشعبية الليبية في رمضان. وتتداخل أصوات الباعة مع أحاديث المتسوقين، فيما تعبق الأجواء بروائح الأطعمة الطازجة، ولفائف الحلويات التقليدية، وتتصدر الحلويات الشعبية واجهات المحال والبسطات مع اقتراب موعد الإفطار، حيث يقصدها الصائمون لشراء ما يزين موائدهم بعد يوم طويل من الصوم.

وتتنوع لفائف المعجنات المعروضة بين المحشوة بالمكسرات أو المغموسة بالقطر، وقد رُصّت بعناية في صفوف متناسقة تعكس خبرة البائع، وحرصه على جذب الزبائن. وتفوح رائحة العجين المقلي والسكر في أرجاء السوق، فيما تتصاعد حركة البيع والشراء قبيل أذان المغرب.

ويشكل رمضان موسماً اقتصادياً مهماً، إذ يزداد الطلب على المواد الغذائية والحلويات التقليدية التي ترتبط بطقوس الشهر الفضيل. وبين الازدحام والأصوات المتداخلة، يعكس المشهد حيوية الأسواق الليبية وروح التكافل الاجتماعي التي تميز هذا الوقت من العام.