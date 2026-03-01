6 نصائح لـ«غذاء صحي» خلال رمضان

يأتي شهر رمضان المبارك كل عام حاملاً معه أجواءً روحانية مميزة، وفرصة لتعزيز القيم الإيمانية والاجتماعية، كما يشكّل مناسبة لإعادة النظر في العادات الغذائية اليومية. ومع تنوع الأطباق التي تتصدر موائد الإفطار، تبرز أهمية تبنّي سلوكيات غذائية متوازنة تضمن الحفاظ على الصحة دون التفريط في التقاليد الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل.

وانطلاقاً من أهمية الوعي بطريقة إعداد الطعام وجودته، تالياً مجموعة من النصائح تقدمها أخصائية تغذية سريرية الدكتورة إيمان جمال، والتي تسهم في تعزيز نمط غذائي صحي خلال شهر رمضان: