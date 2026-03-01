«نتفليكس» تنسحب.. و«باراماونت» تستحوذ على عملاق هوليوود

وافقت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» على صفقة للاستحواذ عليها بمليارات الدولارات من جانب شركة «باراماونت سكاي دانس» العملاقة للإعلام.

وأعلنت الشركتان، أول من أمس، أنه تم توقيع اتفاقية بعد انسحاب شركة البث المباشر «نتفليكس» من حرب المزايدة لإتمام عملية الاستحواذ. وكانت «باراماونت» قد قامت في السابق بزيادة عرضها النقدي بالكامل للشركة بأكملها في صفقة تبلغ قيمتها نحو 111 مليار دولار.

ورفضت «نتفليكس» في وقت سابق رفع عرضها المقدم لشراء «وارنر براذارز ديسكفري»، في خطوة مفاجئة وضعت «باراماونت» فعلياً في موقع يسمح لها بالاستحواذ على عملاق هوليوود العريق.

والخميس الماضي، وبعد أن أعلن مجلس إدارة «وارنر» أن العرض المقدم من شركة باراماونت المملوكة لـ«سكاي دانس» كان متفوقاً على الاتفاقية التي أبرمتها سابقاً مع «نتفليكس»، قالت عملاق البث إن السعر الجديد الذي سيكون مطلوباً لشراء «وارنر» سيجعل الصفقة «لم تعد جذابة مالياً».

وعلى عكس عرض «نتفليكس»، تريد «باراماونت» الاستحواذ على كل عمليات «وارنر»، بما في ذلك شبكات مثل «سي إن إن» و«ديسكفري». ومن شأن ذلك أن يضع «سي إن إن» تحت سقف واحد مع شبكة «سي بي إس» التابعة لـ«باراماونت»، ويجمع بين اثنين من آخر خمسة استوديوهات متبقية في هوليوود.