«ناسا»: إصلاح شامل لبرنامج «أرتميس» للعودة إلى القمر

قال مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، جاريد إيزاكمان، أول من أمس، إن الوكالة تقوم بإصلاح شامل لبرنامج «أرتميس» للعودة إلى القمر الذي يعاني أزمات، مضيفاً في مؤتمر صحافي أن مهمة «أرتميس 3»، التي كانت تهدف في الأصل إلى إنزال طاقم على القمر بعد عام 2028، من المقرر الآن إطلاقها العام المقبل، لكنها لن تهبط على القمر.

وأوضح أنه بدلاً من ذلك، ستلتحم الكبسولة «أوريون» بمركبة أو اثنتين من مركبات الهبوط على سطح القمر في الفضاء خلال هذه المهمة. إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك محاولتان للهبوط على سطح القمر في عام 2028 - «أرتميس 4» و«أرتميس 5».

وأشار إيزاكمان إلى أن الفجوات بين المهام كانت طويلة للغاية «ومع تزايد المنافسة الفعلية من أكبر خصومنا الجيوسياسيين يوماً بعد يوم، نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع، والقضاء على التأخيرات، وتحقيق أهدافنا».

يشار إلى أن هناك سباقاً عالمياً متجدداً للوصول إلى القمر يجري منذ سنوات. والمنافس الرئيس للولايات المتحدة هو الصين، التي تهدف إلى إرسال البشر إلى القمر بحلول عام 2030. وتخطط روسيا لإرسال البشر إلى القمر، لكنها تواجه تأخيرات بسبب الصعوبات الاقتصادية.